На думку Петракова, перше, що має цікавити збірну України – результат. Команда має тішити своїх фанатів заліковими балами, а не красивою грою без здобуття очок.

Цікаво Хто вміє грати – грає скрізь: Петраков не турбується через штучне поле у Казахстані

Запитання про стиль команди фахівець не розглядає, адже не розуміє, в чому воно полягає.

А який стиль Шевченка? Розкажіть мені, щоб я зрозумів. Контроль м'яча? Для мене він повинен бути ефективним. У мене є певні ділянки поля, де потрібно реалізовувати свої моменти. Будь-яка атака чи то подача з флангу має закінчуватися ударом по воротах. Безцільно покатати м'яч для ЗМІ на відсотки – я цим не займаюся разом зі своїм штабом,

– заявив Петраков.

Нагадаємо, що вже завтра Україна проведе дебютний для Петракова на чолі збірної матч проти Казахстану. Поєдинок розпочнеться о 17:00.

Усі 3 попередні матчі у кваліфікації на Мундіаль в Катарі Україна зіграла з рахунком 1:1, серед них і домашній матч проти Казахстану. Для збереження шансів на путівки в Катар "жовто-синім" завтра потрібно лише перемагати.