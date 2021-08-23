Три матчі чи понад п'ять десятків: Петраков не має уявлення, скільки очолюватиме збірну України

Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков прийшов на заміну Андрія Шевченка, але має приставку "виконуючий обов'язки". Тренер не знає, як довго УАФ дозволить йому працювати на новій посаді.

Після відходу Шевченка УАФ запросила Сергія Реброва, але той не зміг покинути Аль-Айн. Переговори тривали понад два тижні, і УАФ мусила призначати фахівця в авральному режимі, адже вже на початку вересня збірна України гратиме важливі матчі у кваліфікації на ЧС-2022.

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В результаті команду очолив Олександр Петраков, але його призначення не має довгої перпективи та носить тимчасовий характер.

У мене була розмова з Андрієм Павелком. Він запросив мене 9 серпня поговорити. У нас з ним хороші довірчі відносини, ми з ним працюємо близько 6,5 половиною років. Надійшла пропозиція – він попросив допомогти. Пояснив мені всю ситуацію. Я сказав, що не боюся, ситуацію зрозумів і допоможу вам. Він мені прямо сказав – може бути 3 матчі, може – 5, а може – 55,

– розповів Петраков.

У кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграє ще 5 матчів, зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 залікових бали. 1 та 4 вересня підопічні Петракова зіграють проти Казахстану та Франції.