Новий тренер збірної України Олександр Петраков виражав невдоволення діями футболістів в ефірі телеканалів та інтерв'ю. Такий підхід сподобався далеко не всім.

На думку колишнього хавбека збірної України, а нині – експерта телеканалів "Футбол" Євгена Левченка, підхід Олександра Петракова дещо неправильний. На його думку, негативні речі повинні залишатися у команді, а не виноситися на публіку.

Цікаво Треба було зробити по-іншому, – Мілевський зізнався, про що найбільше шкодує у кар'єрі

Мені не подобається, що багато речей, які потрібно зберігати всередині колективу, лежать зараз в площині преси. Тренер не має права "вбивати" своїх футболістів в ЗМІ. Він може "матюкати" їх в роздягальні, кричати на них, повинен проводити збори, лекції, але ніколи тренер не має права виходити на публіку і "обс*рати" своїх підопічних,

– вважає Левченко.

На думку експерта, тренер – це так само частина команди, тому подібні речі нічого доброго для колективу не принесуть.

Тренер має захищати своїх гравців, в інакшому випадку він втратить їхню довіру. В такій ситуації розраховувати на хороший результат не варто.

Нагадаємо, у вересні Петраков посварився з Маліновським та публічно про це розповів, а згодом не вніс зіркового хавбека на жовтневі матчі проти Фінляндії і Боснії та Герцеговини, які мають вирішальну роль для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі.