На думку Мілевського, його кар'єра могла скластися більш вдало. Колишній футболіст шкодує, що мусив покинути київське Динамо.

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Про що шкодую? Такого не багато. Можливо, хотів би щось в минулому змінити – напевно, це стосується футболу. Треба було трохи з Динамо Київ все зробити по-іншому, і, можливо, я б тоді ще пограв кілька сезонів, кілька років, якщо залишився б в команді,

– сказав Артем.

Нагадаємо, Мілевський покинув Динамо у 2013-му році. Футболіст у розквіті сил потрапив у дубль через порушення режиму та конфлікту з тодішнім головним тренером киян Олегом Блохіном.

Після відходу з Києва він грав у Туреччині, Хорватії та Білорусі.