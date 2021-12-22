Як зазначив захисник "грифонів" Маттіа Бані, позитивний результат – заслуга Шевченка. Тренеру вдалося знайти правильні слова та обрати ефективну тактику.

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"Ми знали, що на нас чекає битва. Тренер готував нас до цього. Це була правильна відповідь на всю роботу, яку ми проробили за останній період.

Раніше нам часто не вдавалося боротися за кожен м'яч. Я задоволений своєю грою, але також і всією командою, яка змогла добре захищатися. Нехай Новий рік принесе нам перемогу, бо нам не вистачає успіху. Ми хочемо святкувати. Про решту подбає клуб, нам просто потрібно думати про роботу", – сказав футболіст.

Зараз в активі Дженоа 11 очок, відстань від рятівного 17 місця таблиці складає лише 2 залікові пункти. Головне завдання Шевченка на сезон – зберегти прописку в Серії А.