Руслан вийшов у стартовому складі гостей і відіграв 65 хвилин. Гравець збірної України дуже жваво розпочав матч, роздавав класні передачі на партнерів, проте вони не змогли реалізувати жоден з моментів. Протягом матчу Маліновський також заробив на собі два попередження для суперників.

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Незважаючи на заміни від Гасперіні, гра Аталанти в атаці до завершення поєдинку ставала все менш активною. Тільки наприкінці зустрічі супершанс втратив Роберто Пікколі – класний сейв здійснив Сальваторе Сірігу.

Нічия з бергамасками стала другою для Дженоа у Серії А під керівництвом Андрія Шевченка. "Грифони" все ще 18-ті і мають в активі 11 пунктів. Аталанта набрала 38 очок і вище четвертого місця у поточному році вже не підніметься. Наступний матч відбудеться 6 січня.

Чемпіонат Італії, 19 тур

Дженоа – Аталанта 0:0