Лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим зацікавився головний наставник "Евертона" Карло Анчелотті. Італійський фахівець безпосередньо говорив про гравця збірної України з коучем "Динамо" Луческу.

Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що керманич англійського клубу виходив на зв'язок та розпитувався за Віктора Циганкова. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Луческу про перспективу "Динамо"

Румунський фахівець розповів про найбільш перспективних молодих гравців у складі "Динамо". У лінії атаки Луческу виділив Владислава Супрягу, назвавши його відмінним форвардом, якому потрібен лише досвід.

Не забув Мірча і про гравців у лінії захисту. В обороні тренер не залишив поза увагою 18-річного Іллю Забарного та Віталія Миколенка (1999 рік народження).

"А 23-річний Циганков для мене є головним українським талантом. У нього були певні проблеми зі здоров'ям, але він подолав їх. Анчелотті вже питав мене щодо нього для Евертона", – сказав Луческу.

Раніше повідомлялось, що Циганковим та Супрягою цікавилась італійська "Болонья". До Віктора також проявляли інтерес "Наполі" та "Лестер". Миколенком серйозно цікавився "Мілан".

Цікаво! Трансферна вартість Віктора Циганкова складає 19 мільйонів євро. Він коштує майже у три рази дорожче за екслідера "Динамо" Андрія Ярмоленка.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"