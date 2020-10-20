Тренер "Евертона" зацікавився лідером збірної України Циганковим – Луческу підтвердив інтерес
Лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим зацікавився головний наставник "Евертона" Карло Анчелотті. Італійський фахівець безпосередньо говорив про гравця збірної України з коучем "Динамо" Луческу.
Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що керманич англійського клубу виходив на зв'язок та розпитувався за Віктора Циганкова. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Луческу про перспективу "Динамо"
Румунський фахівець розповів про найбільш перспективних молодих гравців у складі "Динамо". У лінії атаки Луческу виділив Владислава Супрягу, назвавши його відмінним форвардом, якому потрібен лише досвід.
Не забув Мірча і про гравців у лінії захисту. В обороні тренер не залишив поза увагою 18-річного Іллю Забарного та Віталія Миколенка (1999 рік народження).
"А 23-річний Циганков для мене є головним українським талантом. У нього були певні проблеми зі здоров'ям, але він подолав їх. Анчелотті вже питав мене щодо нього для Евертона", – сказав Луческу.
Раніше повідомлялось, що Циганковим та Супрягою цікавилась італійська "Болонья". До Віктора також проявляли інтерес "Наполі" та "Лестер". Миколенком серйозно цікавився "Мілан".
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.
- Циганков забив переможний гол у матчі Ліги Націй проти Іспанії.
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