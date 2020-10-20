Лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым заинтересовался главный наставник "Эвертона" Карло Анчелотти. Итальянский специалист напрямую говорил об игроке сборной Украины с коучем "Динамо" Луческу.

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу признался, что рулевой английского клуба выходил на связь и расспрашивал о Викторе Цыганкове. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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Луческу о перспективе "Динамо"

Румынский специалист рассказал о наиболее перспективных молодых игроках в составе "Динамо". В линии атаки Луческу выделил Владислава Супрягу, назвав его отличным форвардом, которому нужен лишь опыт.

Не забыл Мирча и об игроках в линии защиты. В обороне тренер не оставил без внимания 18-летнего Илью Забарного и Виталия Миколенко (1999 год рождения).

"А 23-летний Цыганков для меня является главным украинским талантом. У него были определенные проблемы со здоровьем, но он преодолел их. Анчелотти уже спрашивал меня насчет него для Эвертона", – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что Цыганковым и Супрягой интересовалась итальянская "Болонья". К Виктору также проявляли интерес "Наполи" и "Лестер". Миколенко серьезно интересовался "Милан".

Интересно! Трансферная стоимость Виктора Цыганкова составляет 19 миллионов евро. Он стоит почти в три раза дороже экс-лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Карьера Цыганкова в "Динамо"