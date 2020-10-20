Тренер "Эвертона" заинтересовался лидером сборной Украины Цыганковым – Луческу подтвердил
Лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым заинтересовался главный наставник "Эвертона" Карло Анчелотти. Итальянский специалист напрямую говорил об игроке сборной Украины с коучем "Динамо" Луческу.
Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу признался, что рулевой английского клуба выходил на связь и расспрашивал о Викторе Цыганкове. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
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Луческу о перспективе "Динамо"
Румынский специалист рассказал о наиболее перспективных молодых игроках в составе "Динамо". В линии атаки Луческу выделил Владислава Супрягу, назвав его отличным форвардом, которому нужен лишь опыт.
Не забыл Мирча и об игроках в линии защиты. В обороне тренер не оставил без внимания 18-летнего Илью Забарного и Виталия Миколенко (1999 год рождения).
"А 23-летний Цыганков для меня является главным украинским талантом. У него были определенные проблемы со здоровьем, но он преодолел их. Анчелотти уже спрашивал меня насчет него для Эвертона", – сказал Луческу.
Ранее сообщалось, что Цыганковым и Супрягой интересовалась итальянская "Болонья". К Виктору также проявляли интерес "Наполи" и "Лестер". Миколенко серьезно интересовался "Милан".
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", оформившим хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.
- Цыганков забил победный гол в матче Лиги Наций против Испании.
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