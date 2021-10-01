Нещодавно колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський повідомив про завершення професійної кар'єри. На жаль, вона минула трішки не так, як хотілося фанатам та самому футболісту.

На думку Мілевського, його кар'єра могла скластися більш вдало. Колишній футболіст шкодує, що мусив покинути київське Динамо.

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Про що шкодую? Такого не багато. Можливо, хотів би щось в минулому змінити – напевно, це стосується футболу. Треба було трохи з Динамо Київ все зробити по-іншому, і, можливо, я б тоді ще пограв кілька сезонів, кілька років, якщо залишився б в команді,

– сказав Артем.

Нагадаємо, Мілевський покинув Динамо у 2013-му році. Футболіст у розквіті сил потрапив у дубль через порушення режиму та конфлікту з тодішнім головним тренером киян Олегом Блохіном.

Після відходу з Києва він грав у Туреччині, Хорватії та Білорусі.