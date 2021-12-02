Андрій Шевченко після матчу пояснив тотальну перевагу "россонері" та бліду гру своєї команди. В Дженоа зараз багато проблем, вирішення яких – справа не одного тижня.

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В лазареті "грифонів" багато травмованих гравців, пошкодження у грі з Міланом отримав Ніколо Ровелла – один з ключових виконавців.

Також Шевченко відзначив клас суперника та пояснив, як Мілану вдалося досягнути доволі легкого успіху.

"Хлопці створювали моменти, показували націленість на гол, але завжди важко протистояти великій команді. Особливо, коли чемпіони змінюють гру своїми моментами індивідуальної майстерності. Логічно, що Мілан тиснув дуже сильно, але ми вивчали, як створити їм проблеми. Ми дійсно створювали моменти, але наразі у Мілана дуже хороша команда.

Коли ти пропускаєш гол у перші 10 хвилин, це сильно збиває з пантелику. Ми пропустили ще один гол перед перервою, і це змінило гру: потрібно постаратися ще трохи набрати обертів, адже команда мала шанси. Їхній воротар здійснив два чудові сейви. У Мілана багато швидкості на флангах, а з фізичною силою Ібри він може утримувати м'яч, тому у них були різні шляхи, щоб ускладнити нам життя", – сказав Шевченко.

На чолі Дженоа Шевченко провів 3 матчі – 2 поразки (Рома та Мілан) та нічия з Удінезе. Команда перебуває у зоні вильоту.

Наступний матч Дженоа зіграє у неділю, 5 грудня. "Грифони" вирушать у Турин до грізного Ювентуса.