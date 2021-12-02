Андрей Шевченко после матча объяснил тотальное преимущество "россонери" и бледную игру своей команды. У Дженоа сейчас много проблем, решение которых – дело не одной недели.

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В лазарете "грифонов" много травмированных игроков, повреждение в игре с Миланом получил Николо Ровелла – один из ключевых исполнителей.

Также Шевченко отметил класс соперника и объяснил, как Милану удалось добиться довольно легкого успеха.

"Ребята создавали моменты, показывали нацеленность на гол, но всегда трудно противостоять великой команде. Особенно, когда чемпионы меняют игру своими моментами индивидуального мастерства. Логично, что Милан давил очень сильно, но мы изучали, как создать им проблемы. Мы действительно создавали моменты, но пока у Милана очень хорошая команда.

Когда ты пропускаешь гол в первые 10 минут, это сильно сбивает с толку. Мы пропустили еще один гол перед перерывом, и это изменило игру: нужно постараться еще немного набрать обороты, ведь у команды были шансы. Их вратарь совершил два замечательных сейва. У Милана много скорости на флангах, а с физической силой Ибры он может удерживать мяч, поэтому у них были разные пути, чтобы усложнить нам жизнь", – сказал Шевченко.

Во главе Дженоа Шевченко провел 3 матча – 2 поражения (Рома и Милан) и ничья с Удинезе. Команда находится в зоне вылета.

Следующий матч Дженоа сыграет в воскресенье, 5 декабря. "Грифоны" отправятся в Турин к грозному Ювентусу.