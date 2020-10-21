Футболіст збірної України Олександр Зінченко пропустив жовтневі матчі національної команди через травму. Про стан українця розповів наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола.

Гвардіола поспілкувався з пресою перед матчем Ліги чемпіонів з португальським "Порту". Як інформує сайт "містян", Гвардіола розповів про кадрові втрати команди.

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Ми очікуємо, що де Брюйне і Ляпорт повернуться у найближчі кілька тижнів. Жезус, можливо, трохи довше. Ми сподіваємося, що вони скоро повернуться, і команда буде рости. Зінченко недавно повернувся у стрій з іншими гравцями,

– сказав Гвардіола.

Що відомо про травму Зінченка

Олександр Зінченко досі не провів жодного матчу за "Манчестер Сіті" у сезоні-2020/2021.

Повідомлялося, що в Зінченка було ушкодження м’язів, якого українець зазнав на одному з тренувань.

Наприкінці вересня "Манчестер Сіті" повідомив, що Зінченко повернувся до загальної групи. Однак Олександр пропустив жовтневі матчі збірної України.

"Синьо-жовті" у товариській грі програли Франції, а в Лізі націй поступилися Німеччині. Водночас Україна завдала поразки Іспанії.

Матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Порту" відбудеться 21-го жовтня. Початок гри о 22:00.