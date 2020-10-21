Футболист сборной Украины Александр Зинченко пропустил октябрьские матчи национальной команды из-за травмы. О состоянии украинца рассказал наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Гвардиола пообщался с прессой перед матчем Лиги чемпионов с португальским "Порту". Как информирует сайт "горожан", Гвардиола рассказал о кадровых потерях команды.

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Мы ожидаем, что де Брюйне и Ляпорт вернутся в ближайшие несколько недель. Жезус, возможно, немного дольше. Мы надеемся, что они скоро вернутся, и команда будет расти. Зинченко недавно вернулся в строй с другими игроками,

– сказал Гвардиола.

Что известно о травме Зинченко

Александр Зинченко до сих пор не провел ни одного матча за "Манчестер Сити" в сезоне-2020/2021.

Сообщалось, что у Зинченко было повреждение мышц, которое украинец получил на одной из тренировок.

В конце сентября "Манчестер Сити" сообщил, что Зинченко вернулся в общую группу. Однако Александр пропустил октябрьские матчи сборной Украины.

"Сине-желтые" в товарищеской игре проиграли Франции, а в Лиге наций уступили Германии. В то же время Украина нанесла поражение Испании.

Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Порту" состоится 21 октября. Начало игры в 22:00.