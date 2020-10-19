Футболіст збірної України Олександр Зінченко став обличчям рекламної кампанії англійського "Манчестер Сіті". Український футболіст взяв участь у рекламній кампанії тренувальної екіпіровки команди для Ліги чемпіонів.

Зінченко – обличчя "Манчестер Сіті"

Зінченко представив три комплекти екіпіровки в різних кольорах – білому, сірому і блідо-рожевому. Про це повідомляє 24 канал.

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Всі види тренувальних комплектів представлені на офіційному сайті англійського клубу.

"Манчестер Сіті" Зінченка стартує у Лізі чемпіонів сезону-2020/2021 у середу, 21 жовтня. Англійці зустрінуться з португальським "Порту".

У міжсезоння Зінченко презентував нову форму "Манчестер Сіті" на сезон в АПЛ. Українець презентував третій комплект ігрової форми "містян".

23-річний Зінченко досі не відіграв жодного матчу у новому сезоні за "Манчестер Сіті". Український футболіст відновлюється від травми.