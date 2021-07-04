Травма Кривцова зіграла з нами злий жарт, – Сидорчук пояснив провали збірної під час стандартів

Півзахисник збірної України вважає, що саме через ушкодження центрального оборонця у "синьо-жовтих" почалися з'являтися проблеми під час стандартних положень. Сидорчук каже, що відсутність одного гравця може стати ключовою.

"Не вважаю, що результат цілком заслужений. Швидкий гол був. Ми знали, що вони будуть діяти активно протягом перших 25-30 хвилин. Потім у нас знайдеться момент, щоб вирівняти гру. Так воно і сталося. Гра вийшла досить рівною, але з нами злий жарт зіграла травма Кривцова. Був один план на гру, при стандартах Кривцов нам великий помічник. Коли його поміняли через травму, просіли саме в цьому", – заявив Сидорчук.

До теми Англія громить Україну у чвертьфіналі: провалений початок і жах на стандартах – огляд матчу

Сергій вважає, що втрата одного гравця може вплинути на гру всієї команди: "Як бачимо, це з нами зіграло злий жарт. Три голи були забиті головою. Це така наша проблема – стандартні положення".

Також Сидорчук пояснив причини хорошої реалізації суперника:

Це клас футболістів. Не можна сказати, що вони незаслужено виграли, але вважаю, рахунок не повинен бути таким. Взагалі дуже важко, якщо повністю абстрагуватися від турніру. Важко переживати такі поразки. Що ж до самої гри, ніколи не сказав би, що 0:4 програли. Ми і контролювали м'яч непогано, і структура гри була, не змінювали її, не порушували, принципи наші не звалилися на довгі передачі.

Нагадаємо, українці поступилися з рахунком 0:4 у чвертьфіналі Євро-2020.