Будущее украинского хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко остается неопределенным.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не видит Александра Зинченко в составе команды в ближайшем будущем, сообщает портал 90min.

Интересно Яремчук заинтересовал еще один гранд: за украинца готова бороться Рома

Испанский наставник уже обсудил с Александром его будущее. Гвардиола сказал украинцу, что он может остаться и попробовать отвоевать свое место в составе. Если же Зинченко решит сменить клуб – Хосеп его поддержит.

Отметим, что Гвардиола на позиции левого защитника, где использует Зинченко, теперь предпочитает Мэнди, Канселу и даже Натана Аке. В разговоре с украинцем тренер намекнул, что выиграть конкуренцию у этих исполнителей Александру будет крайне трудно.

Вместе с тем, Манчестер Сити надеется выручить за 24-летнего украинского универсала хорошие деньги.

Сейчас услугами Зинченко уже интересуются Лестер, Саутгемптон, Вест Хэм и Вулверхэмптон, а также ходят слухи об интересе из России, Италии, Испании и Германии.