Трансфер року: Шахтар хоче підписати нападника збірної України – шокуюча сума за таланта
Джерело:Циганик Live
Зірковий нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре через травму не зможе грати щонайменше рік. "Гірники" намагаються знайти футболісту швидку та якісну заміну.
Шахтар націлився на нападника СК Дніпро-1 та збірної України Артема Довбика. "Гірники" навіть можуть викласти за футболіста ту суму, яку просять дніпряни.
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Ще однією перевагою нападника є громадянство, адже Шахтарю не вистачає українских виконавців, а на матчах УПЛ діє ліміт на легіонерів.
Щодо суми в 15 мільйонів. Я не виключаю, що саме така ціна буде стояти для Шахтаря від СК Дніпро-1 за Артема Довбика. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо,
– додав Циганик.
Нагадаємо, саме гол Довбика подарував Україні путівку в 1/4 фіналу на Євро-2020. Влітку його сватали в іноземні чемпіонати, але в підсумку він залишився гравцем СК Дніпро-1.Йому треба задуматися, – Федецький не в захваті від таланта Динамо, якого сватають в Європу