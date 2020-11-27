Топ-трансфер – форвард сборной заинтересовал европейский гранд
Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Главный тренер турецкого Галатасарая Фатих Терим всерьез заинтересовался услугами украинского нападающего Романа Яремчука, утверждает издание A Spor.
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Боссы турецкого гранда уже связались с агентом Кристофом Энроте, связи которого могут помочь подписанию 24-летнего Яремчука.
Отметим, что этим летом Роман заявлял о желании сменить клуб, но руководство Гента не захотело расставаться с футболистом.
В текущем сезоне бельгийского чемпионата Яремчук записал на свой счет 7 голов и 2 ассиста в 10 матчах.
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