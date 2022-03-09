Тимощука покарають за те, що залишився у Росії: заберуть тренерську ліцензію, титули та нагороди
Джерело:УАФ
Колишній хавбек збірної України Анатолій Тимощук попри початок війни Росії проти України вирішив залишитись працювати у Зеніті. Також він не зробив жодної заяви про війну.
Уся спортивна Україна жорстко засудила Анатолія Тимощука за вірність російським окупантам. Окрім того, його чекають жорсткі спортивні санкції.
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Покарання Тимощука
Окрім втрати поваги усіх українців Тимощук втратить усі свої звання, нагороди та навіть тренерську ліцензію.
Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із такими пропозиціями:
- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Оскільки УЄФА та ФІФА вже відрізали окупантів від футбольного світу, Тимощуку не залишиться нічого, як працювати у російському чемпіонаті, який нікому не потрібен.