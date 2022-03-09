"Я розмовляв зі ЗМІ із Польщі, Греції, Чехії, а тепер ви з Ірландії. Я хочу, щоб світ знав, що відбувається", — заявив Ребров, який на даний момент перебуває в ОАЕ.

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Сергій Станіславович сказав, що поки не може говорити про футбол:

Звичайно, ми зараз навіть не думаємо про футбол, ми думаємо про захист своєї країни. Я дуже пишаюся людьми, воїнами, які намагаються врятувати нашу країну. Ми на правильному боці, але ми повинні боротися за нашу свободу.

Ребров також поділився планами на майбутнє: "У мене тут робота, але як тільки сезон закінчиться, я повернуся додому зі своїми людьми. Як тільки зможу, я приїду. Я буду битися. Всі виходять на вулиці, ми єдині як народ. Світ запитує, як українцям захистити свій народ. Це тому, що люди вийдуть на вулиці і будуть битися, всі єдині. Ми знаємо, що нам робити".

Український тренер ствердно відповів на запитання журналіста чи візьме він зброю у руки: "Звичайно, я візьму зброю у руки".

Сергій Ребров вірить у позитивне завершення війни з агресором:

Ми виживемо. Ми виграємо. Я не бачу компромісу, тому що немає компромісу з Путіним, він хоче лише поїхати до Києва і показати, що він окупував нашу країну, він не зацікавлений у компромісах, ми будемо боротися за свій народ і стоятимемо до кінця. Зараз ми боремося за свою країну, ми хочемо вирішувати свою долю, а не щоб інші люди керували нашою країною чи вказували нам, що робити в майбутньому.

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