Вся спортивная Украина жестко осудила Анатолия Тимощука за верность российским оккупантам. Кроме того, его ждут жесткие спортивные санкции.

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Наказание Тимощука

Кроме потери уважения всех украинцев, Тимощук потеряет все свои звания, награды и даже тренерскую лицензию.

Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КГК УАФ со следующими предложениями:

лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука А.А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука А.А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Поскольку УЕФА и ФИФА уже отрезали оккупантов от футбольного мира, Тимощуку не останется ничего, как работать в российском чемпионате, который никому не нужен.