Уся спортивна Україна жорстко засудила Анатолія Тимощука за вірність російським окупантам. Окрім того, його чекають жорсткі спортивні санкції.

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Покарання Тимощука

Окрім втрати поваги усіх українців Тимощук втратить усі свої звання, нагороди та навіть тренерську ліцензію.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із такими пропозиціями:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Оскільки УЄФА та ФІФА вже відрізали окупантів від футбольного світу, Тимощуку не залишиться нічого, як працювати у російському чемпіонаті, який нікому не потрібен.