Тащи забив дебютний гол і приніс Пхохан Стілерс перемогу

У поєдинку 10-го туру чемпіонату Південної Кореї команда Бориса Тащи на виїзді мінімально здолала середняка першості. Переможний гол на свій рахунок записав українець.

Південна Корея, К-Ліга, 10-й тур

Гвангю – Пхохан Стілерс – 0:1

Гол: Тащи, 59 (пен.)

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У другому матчі поспіль український легіонер корейського Пхохан Стілерс Борис Тащі відзначається результативною дією. Якщо у матчі проти Сеула наш форвард віддав асист, то у поєдинку проти Гвангю він вже записав на свій рахунок гол, який і приніс перемогу його команді.

27-річний гравець реалізував пенальті, який сам же і заробив. Голкіпер вгадав напрямок польоту м'яча після пострілу Бориса, однак відбити удар не зумів.