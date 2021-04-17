Тащи забив дебютний гол і приніс Пхохан Стілерс перемогу

Джерело:24 канал
У поєдинку 10-го туру чемпіонату Південної Кореї команда Бориса Тащи на виїзді мінімально здолала середняка першості. Переможний гол на свій рахунок записав українець.
Південна Корея, К-Ліга, 10-й тур
Гвангю – Пхохан Стілерс – 0:1
Гол: Тащи, 59 (пен.)
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У другому матчі поспіль український легіонер корейського Пхохан Стілерс Борис Тащі відзначається результативною дією. Якщо у матчі проти Сеула наш форвард віддав асист, то у поєдинку проти Гвангю він вже записав на свій рахунок гол, який і приніс перемогу його команді.
27-річний гравець реалізував пенальті, який сам же і заробив. Голкіпер вгадав напрямок польоту м'яча після пострілу Бориса, однак відбити удар не зумів.
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