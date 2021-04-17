В поединке 10-го тура чемпионата Южной Кореи команда Бориса Тащи на выезде минимально одолела середняка первенства. Победный гол на свой счет записал украинец.

Южная Корея, К-Лига, 10-й тур

Гвангю – Пхохан Стилерс – 0:1

Гол: Тащи, 59 (пен.)

Интересно Вест Хэм готов вернуть Ярмоленко в Динамо за небольшие деньги

Во втором матче подряд украинский легионер корейского Пхохан Стилерс Борис Тащи отмечается результативным действием. Если в матче против Сеула наш форвард отдал ассист, то в поединке против Гвангю он уже записал на свой счет гол, который и принес победу его команде.

27-летний игрок реализовал пенальти, который сам же и заработал. Голкипер угадал направление полета мяча после выстрела Бориса, однако отразить удар не сумел.