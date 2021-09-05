Сварка кумів через збірну: Шевченко та Павелко дивились гру з Францією в різних ложах – причина
Джерело:24 канал
Учора збірна України у бойовому матчі здобула нічию зі збірною Франції. На матч прийшов і колишній тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко.
Андрій Миколайович, який очолював збірну України 5 років, сидів з президентом УАФ Андрієм Павелком в різних ложах. Нагадаємо, що їх пов'язують не лише робочі стосунки – вони є кумами.
До речі Маліновський образився на Петракова: новий тренер збірної просив вибачення у зірки
Як раніше розповів сам Шевченко, він хотів продовжити роботу в збірній, але УАФ не пішла на пролонгацію контракту. Фахівець декілька разів зустрічався з Андрієм Павелком, але мова про продовження співпраці не йшлася.
У підсумку Шевченко покинув збірну України, а УАФ понад два тижні перед важливими матчами у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі чекала відповіді від Реброва, а потім в авральному режимі призначила тренером Олександра Петракова з приставкою "виконуючий обов'язки"."Без Зінченка Україна грає краще": колишня зірка збірної зробив гучну заяву