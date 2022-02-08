Молодий вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі, який здобуває ігрову практику в Чорноморці, привернув увагу багатьох клубів. Футболіст мав навіть доволі екзотичні варіанти продовження кар'єри.

Цікаво У Миколенка буде яскраве майбутнє, – зірковий Делф у захваті від українця

Втім, президенту Динамо Ігорю Суркісу вдалося переконати Георгія залишитись в Україні. На його думку, такий шлях розвитку буде для хавбека більш перспективним.

У мене була дуже непогана пропозиція з МЛС щодо Цітаішвілі. За нього пропонували до 3 мільйонів доларів, але я переконав його залишитися. Для чого? Щоб розвиватись в українському чемпіонаті і залишатися на очах у тренерів Динамо,

– розповів президент киян.

У поточному сезоні Георгій зіграв за Чорноморець 15 матчів, на його рахунку 1 гол. Контракт таланта з киянами розрахований до 30 червня 2025 року.

Цітаішвілі став чемпіоном світу у складі збірної України віком до 20 років, але потім прийняв грузинське громадянство.