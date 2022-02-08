Молодой вингер Динамо Георгий Цитаишвили, добывающий игровую практику в Черноморце, привлек внимание многих клубов. У футболиста были даже довольно экзотические варианты продолжения карьеры.

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Впрочем, президенту Динамо Игорю Суркису удалось убедить Георгия остаться в Украине. По его мнению, такой путь развития будет для хавбека более перспективным.

У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться. Зачем? Чтобы развиваться в украинском чемпионате и оставаться на виду у тренеров Динамо, – рассказал президент киевлян.

В текущем сезоне Георгий сыграл за Черноморец 15 матчей, на его счету 1 гол. Контракт таланта с киевлянами рассчитан на 30 июня 2025 года.

Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины возрастом до 20 лет, но затем принял грузинское гражданство.