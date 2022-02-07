Хавбек Евертона Фабіан Делф, який встиг пограти із Зінченком за Манчестер Сіті, високо оцінив рівень Миколенка. Захисник може похизуватися не лише талантом, а й працездатністю.

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Що помітив на тренуваннях – Віталій максимально викладається, завжди просить м’яч і в нього дуже хороша ліва нога. На мій погляд, у нього буде яскраве майбутнє в Евертоні,

– сказав Делф.

На думку хавбека, Віталію потрібен деякий час на адаптацію, але завдяки хорошій техніці та ставленню до справи українець швидко пристосується до найсильнішого чемпіонату у світі.

Віталій Миколенко встиг зіграти за Евертон вже 3 матчі. За його трансфер "іриски" заплатять київському Динамо 23 мільйони євро.