Як розповів відомий скаут Алекс Великих, який працює в Італії, нападнику доведеться одразу показувати найвищий рівень майстерності. Вболівальники Сампдорії дуже лояльні до нього, але це потрібно підкріпити вдалими виступами на футбольному полі.

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Я вважаю, що ця можливість є унікальною для українського гравця, який переходить у статусі зірки, що порівнюється з Шевченком. Я завжди казав, що той, хто повірить у Супрягу і розкриє його, матиме шанс виграти на цьому гравці джекпот,

– сказав Великих.

На думку скаута, від оренди таланта виграли всі сторони. Динамо позбулося гравця резерву та в перспективі може заробити непогані гроші. Сампдорія, яка бореться за збереження прописки у Серії А, матиме додаткові опції в атаці.

Що стосується самого Супряги, то поодинокі виходи на поле у складі киян – найбільш красномовне підтвердження необхідності змін у кар'єрі. Перехід в Італію дасть йому можливість гучно про себе заявити та залишитись грати у Європі.