Как рассказал работающий в Италии известный скаут Алекс Великих, нападающему придется сразу показывать самый высокий уровень мастерства. Болельщики Сампдории очень лояльны ему, но это нужно подкрепить удачными выступлениями на футбольном поле.

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Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, который сравнивается с Шевченко. Я всегда говорил, что тот, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет иметь шанс выиграть на этом игроке джекпот,

– сказал Великих.

По мнению скаута, от аренды таланта выиграли все стороны. Динамо избавилось от игрока резерва и в перспективе может заработать неплохие деньги. Сампдория, борющаяся за сохранение прописки в Серии А, будет иметь дополнительные опции в атаке.

Что касается самого Супряги, то единичные выходы на поле в составе киевлян – наиболее красноречивое подтверждение необходимости изменений в карьере. Переход в Италию позволит ему громко заявить о себе и остаться играть в Европе.