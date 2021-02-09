Головний тренер Динамо Мірча Луческу розчарований грою Владислава Супряги.

За словами журналіста Ігоря Циганика, Супряга не виправдав очікувань Мірчі Луческу, тому Динамо шукає йому заміну.

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"Я не думаю, що в Динамо будуть якісь серйозні придбання. Луческу казав, що команді потрібен форвард. Він багато довіряв Супрязі, але тому ще рано – він не може тягнути на собі той рівень відповідальності, який впав йому на плечі. Луческу був розчарований тим, як проявляв себе Владислав. Тренер казав, що жоден форвард, з яким він раніше працював, не мав стільки довіри, скільки Супряга.

Супряга десь себе не реалізував, але, можливо, у нього буде другий шанс, якщо він виросте. Але те, що він не реалізував свій перший шанс – це факт. Тому Динамо шукало форварда, думаю, і продовжує шукати", – розповів Циганик.

У першій частині сезону Супряга був основним форвардом Динамо, але забив лише 3 голи в 21 матчі.