Главный тренер Динамо Мирча Луческу разочарован игрой Владислава Супряги.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, Супряга не оправдал ожиданий Мирчи Луческу, поэтому Динамо ищет ему замену.

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"Я не думаю, что у Динамо будут какие-то серьезные приобретения. Луческу говорил, что команде нужен форвард. Он много доверял Супряге, но ему еще рано – он не может тянуть на себе тот уровень ответственности, который упал ему на плечи. Луческу был разочарован тем, как проявлял себя Владислав. Тренер говорил, что ни один форвард, с которым он ранее работал, не имел столько доверия, сколько Супряга.

Супряга где-то себя не реализовал, но, возможно, у него будет второй шанс, если он вырастет. Но то, что он не реализовал свой первый шанс – это факт. Поэтому Динамо искало форварда, думаю, и продолжает искать", – рассказал Цыганик.

В первой части сезона Супряга был основным форвардом Динамо, но забил всего 3 гола в 21 матче.