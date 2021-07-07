Італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо стверджує, що вже найближчим часом український нападник Владислав Супряга спакує валізи та вирушить у Дженоа.

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За його інформацією, вже найближчим часом Динамо та Дженоа підпишуть договір про перехід молодого таланта.

Супряга обійдеться "грифонам" у 7-8 мільйонів євро плюс бонуси. Раніше лунала інформація, що кияни планують отримати за форварда як мінімум 9 мільйонів євро. Минулого року придбати Супрягу хотіла Болонья, але сума у 15 мільйонів євро відлякала італійський клуб.

Минулий сезон для Владислава був не надто вдалим. Він взяв участь у 31 матчі, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Його контракт з Динамо розрахований до 31 грудня 2025 року.