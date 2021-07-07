Попри невиразну гру збірної України на Євро-2020 нападник Роман Яремчук завдяки двом голам, асисту та активним діям на полі зумів привернути увагу багатьох клубів.

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Одразу декілька англійських клубів готові придбати 25-річного форварда. Першим у черзі розташувався Вест Хем, в якому виступає Андрій Ярмоленко. "Молоти" вже контактували з Гентом, футболіст може обійтися лондонському клубу у 17 мільйонів фунтів. Вест Хем потребує "накончника", адже після відходу Аллє Антоніо не має конкурента, а в часи його відсутності позицію на вістрі атаки займав навіть Ярмоленко.

Також на Яремчука націлились Арсенал та Вулверхемптон. Особливо в ньому зацікавлені "вовки": Хіменес отримав важку травму, орендований Вілліан Хосе з Реал Сосьєдада не виправдав очікувань, а кидати в бій 18-річного Фабіу Сілву поки занадто рано.

В минулому сезоні Яремчук зіграв за Гент 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.