Перед настанням трансферного вікна трансферні чутки навколо Владислава Супряги знову активізувалися. Втім, ціна на форварда Динамо тепер суттєво зменшиться.

Минулого літа за нападником Динамо Владиславом Супрягою полювали клуби Серії А. Найбільш активні кроки робила Болонья. Супряга залишився в Києві та отримав шанс від Мірчі Луческу, але не зміг ним скористатися.

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Інтерес до форварда цього літа знову активізується. Але в Італії очікують, що Динамо знизить ціну на футболіста, за якого хотіло отримати мінімум 15 мільйонів євро. 21-річний нападник почав отримувати значно менше ігрового часу та не вражає результативністю.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Супряга провів за Динамо 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Востаннє він забивав у ворота суперника ще 23 вересня минулого року.