Харківський "Металіст" може стати домівкою для "синьо-жовтих" напередодні старту чемпіонату Європи. Принаймні, про це заявляють у пресі.

Раніше повідомлялося про те, що перший з трьох спарингів перед Євро-2020 збірна України зіграє у Харкові. 23 травня команда Андрія Шевченка зустрінеться там із Бахрейном.

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Однак за інформацією Meta-ratings "синьо-жовті" можуть зіграти на харківському "Металісті" усі три заплановані поєдинки. Поки про місце проведення двобоїв із Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня) не повідомлялося. Враховуючи той факт, що збірна готуватиметься до Євро-2020 у Харкові, вищезгадані матчі також можуть відбутися у цьому місті.

Крім того, розглядається варіант із проведенням цих поєдинків у Києві.