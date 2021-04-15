Супряга может перейти в Италию – Динамо придется снизить цену
Перед наступлением трансферного окна трансферные слухи вокруг Владислава Супряги снова активизировались. Впрочем, цена на форварда Динамо теперь существенно уменьшится.
Источник:TuttoMercatoWeb
Прошлым летом за нападающим Динамо Владиславом Супрягой охотились клубы Серии А. Наиболее активные шаги делала Болонья. Супряга остался в Киеве и получил шанс от Мирчи Луческу, но не смог им воспользоваться.
Интересно Манчестер Сити побеждает Боруссию – Зинченко в полуфинале ЛЧ
Интерес к форварду этим летом снова активизируется. Но в Италии ожидают, что Динамо снизит цену на футболиста, за которого хотело получить минимум 15 миллионов евро. 21-летний нападающий начал получать значительно меньше игрового времени и не впечатляет результативностью.
Напомним, в сезоне 2020/21 Супряга провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Последний раз он забивал в ворота соперника еще 23 сентября прошлого года.
Поделиться новостью