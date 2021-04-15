Перед наступлением трансферного окна трансферные слухи вокруг Владислава Супряги снова активизировались. Впрочем, цена на форварда Динамо теперь существенно уменьшится.

Прошлым летом за нападающим Динамо Владиславом Супрягой охотились клубы Серии А. Наиболее активные шаги делала Болонья. Супряга остался в Киеве и получил шанс от Мирчи Луческу, но не смог им воспользоваться.

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Интерес к форварду этим летом снова активизируется. Но в Италии ожидают, что Динамо снизит цену на футболиста, за которого хотело получить минимум 15 миллионов евро. 21-летний нападающий начал получать значительно меньше игрового времени и не впечатляет результативностью.

Напомним, в сезоне 2020/21 Супряга провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Последний раз он забивал в ворота соперника еще 23 сентября прошлого года.