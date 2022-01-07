Итальянская Сампдория снова рассматривает возможность приобретения 21-летнего нападающего Динамо Владислава Супряги. У форварда нет игровой практики в составе киевлян, поэтому переход может стать спасением его карьеры.

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По информации источников, видеть футболиста в Сампдории хочет лично главный тренер Роберто Д'Аверса. Специалист уверен, что талантливый украинец добавит драйва в атаке команды.

Прошлым летом Владислав едва не стал игроком Сампдории, его переход был сорван в последний момент. Вторая попытка близка к тому, чтобы быть удачной.

В текущем сезоне Супряга принял участие всего в 6 матчах, результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.