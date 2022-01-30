Генуэзский клуб объявил об аренде форварда Динамо Владислава Супряги. Сампдория арендовала украинца с правом выкупа.

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Эту информацию подтвердили и "бело-синие". Сообщается, что Супряга будет выступать в Сампдории до конца сезона.

О трансфере чемпиона мира (U-20) в команде Александра Петракова пресса сообщала неоднократно. Во время предыдущего трансферного окна СМИ сообщали о потенциальном переходе Владислава в Сампдорию. Также недавно среди возможных вариантов продолжения карьеры назывался швейцарский Базель.

В этом сезоне 22-летний Супряга провел три поединка в УПЛ в составе Динамо. Ранее форвард получал вызов в расширенный список национальной сборной, однако в главной команде страны так и не дебютировал.

В Серии А Сампдория идет на 16 строчке. От зоны вылета генуэзцев отделяет три пункта. Следующий матч новая команда Супряги проведет в воскресенье, 6 февраля против Сассуоло. В последних четырех поединках чемпионата Сампдория проигрывала.