Мар'ян Швед вперше у новому році вийшов у стартовому складі Мехелена. У попередніх трьох офіційних поєдинках українець розпочинав з лави запасних або не потрапляв у заявку.

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Спершу для гостей у Льєжі все складалося не надто вдало. Перед самою перервою Стандард відкрив рахунок зусиллями Матьє Кафаро.

Однак на старті другого тайму Мехелен відігрався. Швед асистував на Керіма Мрабті – шведський легіонер гостей уникнув офсайду і відновив паритет. Ключовий епізод зустрічі трапився на 90-й хвилині, коли Нікола Сторм приніс перемогу Мехелену.

Швед відіграв увесь поєдинок і отримав від порталу WhoScored найвищу оцінку у матчі – 8,03. Команда українця завдяки перемозі піднялася на сьому сходинку і веде боротьбу за єврокубки.

Чемпіонат Бельгії, 25 тур

Стандард – Мехелен 1:2

Голи: Кафаро, 44 – Мрабті, 49, Сторм, 90.