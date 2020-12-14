Форвард Аякса и сборной Нидерландов Квинси Промес оказался в эпицентре скандала.

28-летний игрок Аякса Квинси Промес был задержан полицией в воскресенье утром, сообщает De Telegraaf.

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Игрока подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом. Конфликт с участием футболиста происходил в конце июля во время семейной вечеринки. Во время празднования Промес будто бы серьезно поссорился с членом семьи, которого в итоге ударил ножом. Присутствующим вскоре удалось прекратить драку.

Сообщается, что пострадавший получил и серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование. Вместе с тем неизвестно, почему Промеса не взяли под стражу ранее.

Если вина Промеса будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок до четырех лет.

В текущем сезоне форвард провел за Аякс 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей.