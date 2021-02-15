Супермен: зірки Реала не змогли пробити Луніна на тренуванні

Український голкіпер Реала Андрій Лунін демонструє на тренуваннях фантастичну форму та очікує на шанс від Зідана.

Воротар Андрій Лунін робить все можливе, щоб заслужити на відзнаку головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана.

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Українець опублікував у своєму інстаграм чергове відео з тренування, на якому зіркові футболісти команди не можуть забити гол завдяки чудовій грі воротаря.

Зазначимо, що наразі Лунін провів у складі Реала лише один офіційний матч, але той був не надто вдалим: королівський клуб зазнав ганебної поразки в Кубку від Алькояно.