Втім, здобути перемогу Спеції допомогла помилка арбітра. Він зупинив атаку Мілана, в якій "россонері" забили гол, та призначив штрафний. Господарі стандарт не реалізували, а в наступній атаці пропустили гол перед самим фінальним свистком.

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Після перемоги наставник Спеції Тьягу Мотта був доволі стриманий, як і вся команда. "Орлята" ведуть боротьбу за виживання у Серії А, тому не збираються зациклюватися на тимчасових успіхах та зосереджені на наступних матчах.

Перемога – це заслуга усієї команди, що до кінця грали та боролися. Десь і суддя допоміг нам – гол не зарахував. А так наприкінці пощастило, що забили другий,

– вважає Коваленко.

У поточному сезоні 25-річний півзахисник провів за Спецію 14 матчів у чемпіонаті. На його рахунку 1 гол та 3 результативні передачі.

Орендна угода Коваленка діє до кінця сезону 2021/22. Потім Аталанта оцінить його форму та будувати подальші плани на футболіста.