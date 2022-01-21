Впрочем, одержать победу Специи помогла ошибка арбитра. Он остановил атаку Милана, в которой "россонери" забили гол и назначил штрафной. Хозяева стандарта не реализовали, а в следующей атаке пропустили гол перед самым финальным свистком.

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После победы наставник Специи Тьягу Мотта был сдержан, как и вся команда. "Орлята" борются за выживание в Серии А, поэтому не собираются зацикливаться на временных успехах и сосредоточены на следующих матчах.

Победа – это заслуга всей команды, что до конца играли и сражались. Где-то и судья помог нам – гол не засчитал. А так в конце повезло, что забили второй,

– считает Коваленко.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за Специю 14 матчей в чемпионате. На его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

Арендное соглашение Коваленко действует до конца сезона 2021/22. Затем Аталанта оценит его форму и будет строить дальнейшие планы на футболиста.