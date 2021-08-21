Степаненко відзначив, що Судаков – дуже грамотний гравець, який володіє дуже хорошими функціональними даними та технікою. Втім, свою роль відіграє брак досвіду та гарячковість.

До теми В збірній – за сало: Судаков розповів про принизливі образи за виклик в команду Шевченка

Хороші техніка, рух, удар – у нього все є, але завжди кажу йому: "Жора, прибери трохи метушню". Іноді він багато хоче зробити, але ця метушня не допомагає. Навіть коли ми грали з Металістом 1925 – він робить великий обсяг, але дуже часто займає неправильну позицію – іноді важливіше зробити це, ніж пробігти більше,

– сказав Степаненко.

Також хавбек Шахтаря відзначив, що головний тренер запевнив Судакова у повній довірі та дав право на помилку, але молодому таланту варто доводити право бути у першій команді своєю грою.

Зазначимо, що Судаков їздив на Євро-2020, але Шевченко не випускав його на поле. У поточному сезоні він взяв участь у 4 матчах за Шахтар, але результативними діями наразі не відзначався.