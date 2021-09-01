Раніше ЗМІ повідомляли, що Степаненко відсутній у заявці на гру з Казахстаном через бажання тренерського штабу надати йому відпочинок. Втім, відновлювати сили Тарасу треба було не від втоми.

Цікаво Казахстан – Україна: відео провалу, який практично перекреслив шанси на чемпіонат світу-2022

Прес-аташе збірної Олександр Гливинський розповів, що хавбек Шахтаря отруївся сендвічами у літаку дорогою в Нур-Султан. В 32-річного опорника піднялася температура та заболів живіт, тому Петраков не зміг розраховувати на нього у важливому матчі.

Нагадаємо, Україна втратила перемогу у матчі з Казахстаном, пропустивши на останній компенсованій хвилині. Невтішний результат може перекреслити шанси "жовто-синіх" на чемпіонат світу в Катарі.