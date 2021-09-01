На думку форварда, гра команди не має значення. У Нур-Султані "жовто-синім" потрібно було здобувати 3 очки, а нічия – це катастрофа для завдання виходу на ЧС-2022.

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Ми втратили очки, тому, я вважаю, це була провальна гра. Важко щось сказати відразу після матчу. Думаю, всі бачили, тому не потрібно багато слів. Було важливо взяти три очки, щоб поїхати на чемпіонат світу. Ми їх не взяли, тому я вважаю, що це катастрофа для нас. Не хочу зараз говорити гучних фраз,

– сказав Яремчук після гри.

Форвард спочатку не зміг повірити, що Казахстан відігрався після того, як Сікан забив на 90+3 хвилині. Він зазначив, що спрацював футбольний закон "Не забиваєш ти – забивають тобі", адже Україна змарнувала дуже багато хороших моментів.