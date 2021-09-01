Ранее СМИ сообщали, что Степаненко отсутствует в заявке на игру с Казахстаном из-за желания тренерского штаба предоставить ему отдых. Впрочем, восстанавливать силы Тарасу надо было не от усталости.

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Пресс-атташе сборной Александр Гливинский рассказал, что хавбек Шахтера отравился сэндвичами в самолете по пути в Нур-Султан. У 32-летнего опорника поднялась температура и заболел живот, поэтому Петраков не смог рассчитывать на него в важном матче.

Напомним, Украина упустила победу в матче с Казахстаном, пропустив на последней компенсированной минуте. Неутешительный результат может перечеркнуть шансы "желто-синих" на чемпионат мира в Катаре.