На думку головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який грав з Євгеном у Дніпрі та збірній України, зовсім скоро ми побачимо Коноплянку у найкращій формі. В його кар'єрі був непростий період, але він зможе знову набрати хід.

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Відсутність ігрової практики погано позначилася на його тонусі, проте його бажання грати незабаром дозволить повернутися на колишній рівень.

Старий Коноплянка повернеться. 100%. Основні якості він не втратив, не став повільнішим у швидкості. А що він гравець найвищого рівня – жодного сумніву,

– сказав Ротань.

На думку Ротаня, хавбек зможе швидко адаптуватися у новому колективі, а рівень чемпіонату Польщі сприятиме його росту.

32-річний Коноплянка підписав з Краковією контракт до завершення поточного сезону з можливістю продовження угоди ще на рік. Донецький Шахтар дав йому статус вільного агента.