По мнению главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, игравшего с Евгением в Днепре и сборной Украины, совсем скоро мы увидим Коноплянку в лучшей форме. В его карьере был непростой период, но он сможет снова набрать ход.

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Отсутствие игровой практики плохо сказалось на его тонусе, однако его желание вскоре позволит вернуться на прежний уровень.

Старый коноплянка вернется. 100%. Основные качества он не потерял, не стал более медленным в скорости. А что он игрок наивысшего уровня – никакого сомнения,

– сказал Ротань.

По мнению Ротаня, хавбек сможет быстро адаптироваться к новому коллективу, а уровень чемпионата Польши будет способствовать его росту.

32-летний Коноплянка подписал с Краковией контракт до завершения текущего сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Донецкий Шахтер предоставил ему статус свободного агента.